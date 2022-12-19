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Aktüel Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 18:00:00 - 2022-12-19 18:01:34
Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarında bir çocuğun sulama kanalına düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ekipler, çocuğun kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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