THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Yakup'tan acı haber

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Yakup Demir boğularak can verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:23
Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Yakup'tan acı haber

Edinilen bilgilere göre, Kahramanamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki sulama kanalının etrafındaki güvenlik tellerinden içeri girerek oynayan 3 çocuktan Yakup Demir (12), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, Demir'i, sulama kanalından çıkarttı. Demir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:23
  1. sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
  2. boğulma
  3. boğulma vakaları
  4. boğularak can verdi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus hastadan Türkiye'ye teşekkür
    1. Rus hastadan Türkiye'ye teşekkür
    2. Flaş iddia: Rusya doların pençesinden..
    3. MEB'den o iddialara yanıt geldi!
    4. Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda..
    5. Sel felaketi nedeniyle yılanlar..
    6. General Mobile'den flaş açıklama!..
    7. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    8. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    9. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    10. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
    11. Yok böyle bir yarışma! Denizli'de..
    12. Dil kanseri bu belirtiler ile kendini..
    13. Bebeğinizi sallayarak uyutmayın!
    14. Saç kaşıntısına ne iyi gelir?
    15. Çocuklarda karın ağrısına dikkat!
    16. Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye..
    17. Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki..
    18. Avustralya'da bakan istifa etti!
    19. Dikkat! Tırnak morarması hasatlık..
    20. Akıllı telefon kullanıcılarına müjde!..
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var