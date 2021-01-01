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Ekonomi Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 402 bin lira ceza
Ekonomi

Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 402 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:38:25 -
Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 402 bin lira ceza

ANKARA (AA) - Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 80 bin 465 lira, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara da 402 bin 385 lira ceza uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "2872​​​​​​​ sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin Birinci fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2021'de, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 80 bin 465 lira, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılması durumunda da 402 bin 385 lira idari para cezası verilecek.



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