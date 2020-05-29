  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı’na karşı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:43:05 -
Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı’na karşı kılındı.


Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Merzan Mahallesi Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu önünde şükür kurbanı kesildi. Müftü Gürbüz, Hakkari’de 12 açık alanda cuma namazı kılınacağını söyledi.


Daha sonra karlı Sümbül Dağı’na karşı Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi kenarındaki açık alanda kılındı. Alana giriş yapan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından ellerine dezenfekte sıkılarak karşılandı. İl Müftülüğü personeli ise maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.


Cemaat eşliğinde iki rekat namaz kılan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı