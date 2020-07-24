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Gündem

Şükür kavuşturana

Üstad Necip Fazıl’ın, “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” dizesinde dile getirdiği prangalardan biri daha kırılıyor. Başta Başkan Erdoğan, devlet ricali, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ve yüzbinlerce vatandaş, Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazı ile tarihe şahitlik edecek. Türkiye’nin, hatta dünyanın dört bir yanından akın eden on binlerce Müslüman, 86 yıl sonra kutlu fethin sembolü, Fatih’in emaneti Ayasofya Camii’nde secdeye gitmek için sabırsızlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:10:00 -
Şükür kavuşturana

 Haber Merkezi 

Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya bugün 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak. Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek günde ümmet coğrafyası da Ayasofya’nın açılmasının heyecanını yaşayacak. Sabah saat 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

5 farklı açık alanda namaz kılınacak

Salgın nedeniyle Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Girişler sabah saat 10.00’dan itibaren

Namaz kılınacak alanlara misafirlerin girişlerinin ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacağı belirtilirken, açılışta 21 bin polisin görev yapacağı kaydedildi. Bu arada, açılış dolayısıyla Tarihi Yarımada’da, Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün 20.00’den itibaren trafiğe kapatıldı. Yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin açık olacağı, deniz, metro ve Marmaray seferlerinin devam edeceği, tramvay seferlerinin ise Beyazıt- Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00’ya kadar yapılmayacağı ifade edildi. 

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Yorumlar

m ali

oh maşallah,aş,iş yok,namaza deva
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