Sukulent bitkisi nedir? Nasıl çoğalır?

SUKULENT BİTKİSİ NEDİR?

Kendileri kaktüs familyasından olup çok sevimli minik bitkilerdir. Etli yaprakları aynı kaktüsler gibi su depolar ve bunun sayesinde uzun süre susuzluğa ve sıcak hava koşullarına dayanabilmektedir. Ayrıca çoğu dikensiz ve tombul yapraklıdır. Bakımı oldukça kolay olup, ışık ve nemi severler. Kışın kapalı balkonlarda iyice coştukları gözlemlenmiştir. Yaklaşık 150 ye yakın çeşidi olan bu sevimli bitkiler son dönem teraryum tasarımları ile popüler oldular. Öncelikle onu güzel bir saksıya almalısınız. Saksımız bitkiden büyük veya küçük olmamalı. Bitkiciğimize uygun kumlu ve torflu toprağı saksımıza aldıktan sonra bitkiyi nazikçe oturtup kökü sıkıştırıyoruz. Perlit denen bir madde var toprağa karıştırılıyor toprağınıza ekleyin mutlaka. Eğer benim gibi çok sabırlı değilseniz, gelişimini izlemek için kendinizi her gün saksının başında bulacaksınız.Kış günlerinde 20 günde bir toprağın nemini kontrol ederek sulayabilirsiniz. Sulama aralığı sıcak yaz günlerinde 2-3 güne kadar düşecektir. En büyük yanılgı ise fazla sulayıp bitkiyi öldürmek oluyor. Toprağın kuruduğuna emin olarak sulama yaparsanız bu riskten uzak durmuş olursunuz. Bu sevimli bitkiler aynı zamanda çiçek açıyor ve kış uykusunda dinleniyorlar.

SUKULENTLERİN ÇOĞALTILMASI

Bu bitki oldukça kolay üremeleriyle biliniyor. Şöyle ki, etli minik yaprağı gövdeden sağa sola yatırarak dikkatlice ayırıyorsunuz. 1 gün gazete kağıdında beklettikten sonra kumlu ve torflu toprağınıza yatırıyorsunuz. Fısfısla toprağınızı nemlendiriyorsunuz. Evet doğru okudunuz kopardığımız yaprağı ekmiyoruz sadece toprağa yatırıyoruz. Yaklaşık 2 hafta sonra minik kökler toprağa uzanmaya çalışacak ve kök ve minik yapraklar çıkardığı görülmeye başlayacak.

Minik yaprağımız yeni yapraklar ve kök çıkarmaya başladığında günden güne büyümesini gözlemleyebilirsiniz. Büyük yaprağımız yavaş yavaş çürüyecek ve bu oluşumdan sonra bebek sukulentimizi dikebiliriz. İlk 24 saat sulama yapmayacağız ki bulunduğu yere alışsın.

Sukulent çeşitlerinizi arttırdıktan sonra kendinize teraryumlar yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey birbiri ile uyumlu bitkiler seçmelisiniz. Daha sonra minyatür heykelciklerle süsleyip hikayeleri olan teraryumlara sahip olabilirsiniz.