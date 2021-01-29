Sukuk nedir? Sukuk kira sertifikası ne demek?

Kira sertifikası ne demektir? Kira sertifikası İslam'a uygun bir sistem midir? Devletin bir paraya ihtiyacı oluyor ve bu parayı karşılamak üzere devlet kendi mülkünü şahıslara bunu satıyor. Şahıslar bir araya geliyor devlet bu sertifikaları kişlere satıyor. Devlet satmış olduğu mülkü onlardan kiralıyor. Böylelikle devlet bir gelir elde etmiş oluyor. Kira süresi bittikten sonra devlet bu kişilere paralarını geri ödüyor. Diyanet’in fetvasına göre bunda herhangi bir sakınca söz konusu değil.

Altın tahvili ve kira sertifikası caiz midir?

Tahvil, orta ve uzun vadede borç sağlamak amacıyla anonim şirketler, devlet ya da kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, yatırımcıların anaparasını garanti altına almasının yanında belirli vadelerle hamiline faiz getirisi sağlayan borç senetleridir. İslam’da verilen borcun belli bir senetle teminat altına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak anaparanın dışında herhangi bir ücret almak ya da menfaat sağlamak faiz kapsamındadır. Buna göre, altın tahvili, Altına endeksli bir iç borçlanma senedi olması hasebiyle, vade sonunda anaparaya ilaveten belli oranda faiz getirisi sağladığından dinen caiz değildir.

Devletin son zamanlarda çıkardığı altına dayalı kira sertifikası uygulaması ise, belli miktarda altın birikimine sahip bir kimsenin, bu meblağ karşılığında bir varlığı (gayrimenkul) ya da hisseyi belli süre sonra geri satabilme ya da devir hakkı saklı kalmak kaydıyla devletten satın alması ve ardından devlete kiralaması işleminden ibarettir. Dolayısıyla altın kira sertifikasına sahip olan bir kimse; devletten satın alıp yine devlete kiralamış olduğu bir varlığa ait mülkiyeti temsil eden belgeye sahip olmakta ve belirlenen kira bedelini almaktadır. Üzerinde anlaşılan vadenin bitiminde ise devlet, sertifika karşılığında almış olduğu altını sertifika sahibine aynı miktarda fiziki olarak teslim etmek, hesabına yatırmak ya da o günkü değeri üzerinden nakit olarak geri vermek suretiyle malı ondan satın almaktadır.