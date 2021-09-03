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Siyaset Şükrü Sak cezaevinde
Siyaset

Şükrü Sak cezaevinde

Özgürlükçü geçinen CHP zihniyeti, 28 Şubat sürecinde zindan zulmü yaşayan gazeteci yazar Şükrü Sak’ı bir kez daha mağdur etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 09:37:00 -
Şükrü Sak cezaevinde

 Yavuz Selim  İstanbul 

Özgürlükçü geçinen CHP zihniyeti, 28 Şubat sürecinde zindan zulmü yaşayan gazeteci yazar Şükrü Sak’ı bir kez daha mağdur etti. CHP’li Eren Erdem’in hakaret iddiasıyla mahkemeye taşıdığı davada Sak, hukuk skandallarıyla verilen 2 ay 27 günlük ceza sebebiyle cezaevine konuldu. 28 Şubat darbecilerinin önünü keserek brifingli yargı eliyle cezaevlerine tıktığı mazlumlar zindan zulmü yaşamaya devam ediyor. 28 Şubat sürecinde düşünce ve fikir suçlusu olarak cezaevine giren Şükrü Sak, sözde özgür basın savunucusu CHP’nin eski milletvekili Eren Erdem’e yönelik makalesinden dolayı Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beraat yerine ceza verdiler

Cezaya konu makaleyi 2016 yılında kaleme alan Sak, yazısındaki eleştirel ifadeleri gazeteci Emre Erciş’ten alıntılamıştı. Eren Erdem’in CHP Milletvekili olduğu dönemde “alenen hakaret” iddiasıyla Sak’a suç duyurusunda bulunmasına rağmen Erciş’e dava açılmamıştı. Konuya ilişkin Erciş’in, Sak’a “Bana dava açamadığı için sana açtı. Benim söylediklerimle ilgili bütün belgeler elimde var, kendisi de biliyor. Bana dava açamaz” dediği basına yansımıştı. Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erdem’e hakaret iddiasıyla Sak, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesine taşınan dosyada İstinaf, yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bunun üzerine yeniden görülen davada mahkeme, Sak’a beraat yerine 2 ay 27 gün ceza verdi. 2020/311 Esas, 2021/250 sayılı Karar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkardığı infaz kararı Sak’a ulaştırıldı.

Gazeteci Sak’ın 28 Şubat sürecinde aldığı hapis cezasının bu davada “mükerrir gerekçesi” sayılarak zindan yolunun açıldığı öğrenildi. Mahkemenin “bir daha suç işlemeyeceği yönünde vicdani kanaat oluşmadı” diyerek cezasını ertelemediği gazeteci Şükrü Sak’ın, Yozgat Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından dün Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulduğu bildirildi.

“Elveda basın özgürlüğü”

Hakkındaki mahkumiyet kararı Şükrü Sak, “Gazeteci Emre Erciş’in, eski CHP’li vekil Eren Erdem’e ilgili iddialarını haber yaptığım için verilen 2 ay 27 günlük hapis cezasının infazı için cezaevine giriyorum. Elveda basın özgürlüğü! Görüşürüz...” CHP’li Erdem’e “alenen hakaret” iddiasıyla verilen cezaya konu yazıdaki ifadelerin bir diğer gazeteci Emre Erciş’ten alıntılanmasına rağmen Erciş’e dava açılmayıp Sak’ın yargılanması ve mahkum edilmesi hukuk garabeti olarak kayıtlara geçti. Muhalefetteyken gazetecileri zindana attıran CHP’nin özgürlükçü maskesi ise bir kez daha düştü.

Eren Erdem aramızda dolaşıyor

FETÖ’nün Karşı isimli gazetesinde görev yaptığı döneme ilişkin davada, “Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “Gizli tanığı deşifre etmek” ve “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” ile 22 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Eren Erdem ise serbest olarak toplumun içinde dolaşıyor. CHP’li Eren Erdem’in MİT hakkında Fransızlara bilgi verdiği skandalı patlak vermişti. Terör örgütü PKK’nın 3 kurucusunun Paris’te suikast neticesi öldürüldüğü olayının tek sanığı Ömer Güney hakkında bilgi toplayan Fransız gazetecilerin, MİT hakkında Erdem’le işbirliği yaptığına ilişkin görüntüler yayınlanmıştı Aynı Erdem, 2010 yılındaki bir paylaşımında, “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye’ye karşı İran safında olurum! İran düşerse, bütün doğu düşer!” demişti.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Uğur

Günlük hayatta olsun internette olsun sadece sistematik zorbalık ve özellikle örgütlü zorbalık ve ciddi maddi tehdit suç olmalıdır, yoksa tekil hakaret değil. İlkel hakaret ve sövgü kanunları yüzünden zenginler ve özellikle CHP'li laikçiler gayri-zengin ahaliye karşı hukuk yoluyla işkence kabiliyeti kazanıyor.
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Hayro

Bu cezayı veren hakimlerin....Dibi araştırılsın...En kısa zamaman da ...Fetö hala kanlı ve canlı...Bunları temizlemezseniz...Kamu vijdano hep ağlar...Eren Erdem in yapmadığı ne kaldı...O hala bu memleketin ekmeğini yiyor...Çok yazık...
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