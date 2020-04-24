Şükrü Kabukçu kimdir? Çanakkale müftüsü kim oldu?

Şükrü Kabukçu kimdir? 1965 Denizli Serinhisar (Kızılhisar) doğumlu. İlkokulu doğum yeri Kızılhisar’da, İmam Hatip Lisesini Denizlide tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İslam Hukuku Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1989 yılında Başkanlıkta İmam Hatip olarak görev aldı. 1992 yılında Haseki Eğitim Merkezini bitirerek Sivas Koyulhisar ve Sakarya Akyazı ilçelerinde ilçe vaizi olarak, Bingöl Solhan, Bolu Mudurnu, Aydın Germencik ve Bolu Gerede İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 09.02.2012 tarihinde de Altındağ İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. 06.06.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararname ile İl Müftülüğümüze atanan Şükrü Kabukçu 30.06.2015 tarihinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.