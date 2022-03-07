Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli kaç yaşında? Şükran Ovalı hayatı!

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Liseyi İzmir’de tamamlandıktan oyunculuk kariyeri için İstanbul’a taşındı. Oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde başladı. İlk oyunculuk deneyimi ise 'Pars: Kiraz Operasyonu' filmi ile oldu. Şükrün Ovalı 2014 yılında 'Şeref Meselesi' adlı dizide, Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile oynadı. Şu sıralar Yargı dizisi kadrosuna dahil olan Ovalı, burada Savcı Derya rolüyle dahil oldu.

Şükran Ovalı Yargı dizisi Savcı Derya rolüyle 8 Mart Kadınlar Günü öncesi yayınlanan bölümde alkış topladı. Kadın cinayetleri ile ilgili bir davada görev alan Ovalı "Bitecekler. Yok öyle rahat nefes almak. Bu ülkede anayasa var hatırlatırız. Yargılayacağız. Göz açtırmayacağız. Tam ve eksiksiz ceza almaları için son nefesimize kadar uğraşacağız" sözleriyle sosyal medya konuşuldu. Şükran Ovalı 2017 yılından bu yana Caner Erkin ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Mihran Ela Erkin isimli bir çocuğu bulunuyor.

Şükran Ovalı dizileri ve filmleri

Ezo Gelin (Gülden) 2006

Vazgeç Gönlüm (Cemile) 2007

Bez Bebek (Merve) 2007

Aşk Yakar 2008

Kahramanlar (Ayşe Komiser) 2009

Bir Bulut Olsam (Bahar) 2009

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı / Ayla) (Konuk oyuncu) 2010

Reis (Nazlı) 2011

Kötü Yol (Nuran Öğütçü) 2012

Leyla ile Mecnun (Sena) (Konuk oyuncu) 2012

Avrupa Avrupa (Melisa) 2013

Cinayet (Umay Abalı) 2014

Şeref Meselesi (Derya) 2014-2015

Paramparça Psikolog (Ayşe) 2016

Familya (Ezgi Alagöz) 2016

Vatanım Sensin (Seher) 2017

Poyraz Karayel (Yasemin) 2017

Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) 2018

Menajerimi Ara 2020

Şeref Bey 2021

Yargı 2022