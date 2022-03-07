Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli kaç yaşında? Şükran Ovalı hayatı!
Şükran Ovalı Yargı dizisi Savcı Derya karekteriyle izleyiciyle buluştu. Yargı dizisi ‘da Savcı Derya rolünü canlandıran Şükran Ovalı’nın kadın cinayetleriyle ilgili sözleri gündem oldu. Peki Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli kaç yaşında? Şükran Ovalı ne mezunu, hangi okul okudu? Şükran Ovalı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Şükran Ovalı hayatı, biyografisi, kariyeri.
Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Liseyi İzmir’de tamamlandıktan oyunculuk kariyeri için İstanbul’a taşındı. Oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde başladı. İlk oyunculuk deneyimi ise 'Pars: Kiraz Operasyonu' filmi ile oldu. Şükrün Ovalı 2014 yılında 'Şeref Meselesi' adlı dizide, Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile oynadı. Şu sıralar Yargı dizisi kadrosuna dahil olan Ovalı, burada Savcı Derya rolüyle dahil oldu.
Şükran Ovalı Yargı dizisi Savcı Derya rolüyle 8 Mart Kadınlar Günü öncesi yayınlanan bölümde alkış topladı. Kadın cinayetleri ile ilgili bir davada görev alan Ovalı "Bitecekler. Yok öyle rahat nefes almak. Bu ülkede anayasa var hatırlatırız. Yargılayacağız. Göz açtırmayacağız. Tam ve eksiksiz ceza almaları için son nefesimize kadar uğraşacağız" sözleriyle sosyal medya konuşuldu. Şükran Ovalı 2017 yılından bu yana Caner Erkin ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Mihran Ela Erkin isimli bir çocuğu bulunuyor.
Şükran Ovalı dizileri ve filmleri
Ezo Gelin (Gülden) 2006
Vazgeç Gönlüm (Cemile) 2007
Bez Bebek (Merve) 2007
Aşk Yakar 2008
Kahramanlar (Ayşe Komiser) 2009
Bir Bulut Olsam (Bahar) 2009
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı / Ayla) (Konuk oyuncu) 2010
Reis (Nazlı) 2011
Kötü Yol (Nuran Öğütçü) 2012
Leyla ile Mecnun (Sena) (Konuk oyuncu) 2012
Avrupa Avrupa (Melisa) 2013
Cinayet (Umay Abalı) 2014
Şeref Meselesi (Derya) 2014-2015
Paramparça Psikolog (Ayşe) 2016
Familya (Ezgi Alagöz) 2016
Vatanım Sensin (Seher) 2017
Poyraz Karayel (Yasemin) 2017
Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) 2018
Menajerimi Ara 2020
Şeref Bey 2021
Yargı 2022