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Şuhut’tan Kocatepe’ye Zafer Yürüyüşü başladı

Büyük Taarruz’un 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 04:01
Şuhut’tan Kocatepe’ye Zafer Yürüyüşü başladı

Büyük Taarruz’un 97. Yıl dönümü dolayısıyla ’’Zafer Yürüyüşü’’ Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başladı.


Zafer Yürüyüşü proğramına, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.


Zafer Yürüyüşü öncesinde Çakırözü köy meydanında bir etkinlik düzenlenerek köylü vatandaşların kendi elleriyle yaptıkları yöresel bükme, katmer gibi yiyecekler katılımcılara ikram edildi. Köy meydanında düzenlenen etkinliğin ardından Zafer Yürüyüşü öncesinde Zafer Yürüyüşü’nün başlama noktasında bir proğram düzenlendi. Proğramda Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu günün anlam ve önemine binaen konulmasını gerçekleştirerek yürüyüşe katılacak Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşlara başarılar diledi.


Araştırmacı Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Zafer Yürüyüşü öncesinde günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 04:01
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