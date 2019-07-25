Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Altıgöz Köprüsü istikametinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.25 Temmuz 2019 Perşembe 17:09
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Altıgöz Köprüsü istikametinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar Karayolları Müdürlüğü tarafından sürdürülen sıcak asfalt yapım çalışmaları ekiplerin özverili çalışma sistemiyle devam ediyor. Karayolları ekip ve ekipmanları tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarına hız verileceği belirtildi.
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