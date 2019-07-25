Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Altıgöz Köprüsü istikametinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Altıgöz Köprüsü istikametinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Karayolları Müdürlüğü tarafından sürdürülen sıcak asfalt yapım çalışmaları ekiplerin özverili çalışma sistemiyle devam ediyor. Karayolları ekip ve ekipmanları tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarına hız verileceği belirtildi.

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