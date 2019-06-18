Şuhut’ta parke taşı döşeme çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla devam eden parke taşı döşeme çalışmaları, Aydın köyü yolu istikameti ve Baş Mahallesinde sürdürülüyor. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt yaptığı açıklamada, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipmanlarımız stabilize yol çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Bununla birlikte parke taşı döşeme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Aydın köyü yolu istikameti ve Baş Mahallemizdeki parke taşı döşeme çalışmaları ekipmanlarımız tarafından özverili bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken, inşallah ekipmanlarımızda çalışmalarını bitirdiğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.