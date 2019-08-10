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Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi yapıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13
Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi yapıldı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla seyir halinde bulunan araçlar drone sistemiyle denetlendi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürülere ceza kesilirken, tüm sürücülere ise trafik ekipleri hayırlı bayramlar diledi. Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla seyir halinde bulunan araç sürücülerini bilgilendiren trafik ekipleri, sürücülere alkol ve emniyet kemeri gibi denetimler yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13
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