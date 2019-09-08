Şuhut’ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başladı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un girişimleri ile ilçeye kazandırılan doğal gaz projesinin ilçe genelinde yüzde 80’inin bittiği yetkililer tarafından belirtildi. Doğal gaz yapım çalışmalarına İstiklal ve Taşlıca mahallelerinde devam eden yetkililer, çalışmaları sürdürüyor.

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