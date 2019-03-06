Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına Şuhutlu Op. Dr. Erkan Yıldız atandı
Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına, aslen Şuhutlu olan Op.06 Mart 2019 Çarşamba 17:13
Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına, aslen Şuhutlu olan Op. Dr. Erkan Yıldız atandı.
Başhekim Yardımcılığı görevine başlayan Yıldız’a ilk olarak hayırlı olsun ziyaretlerini Şuhut Devlet Hastanesi Pratisyen Teknikeri Bülent Türker, doktor ve personeller gerçekleştirdi. Yıldız’ın göreve başlamasıyla Şuhutlu hemşehrilerinin de bir hayli sevinçli olduğu gözlemlendi.Ayrıca Op. Dr. Erkan Yıldız, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyor.
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