Suflörü FETÖ dublörü Kemal

Sözde milliyetçi İYİ Parti ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurdukları kirli ittifak sonucu iktidar rüyaları görmeye başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamu kurumlarına yönelik “uyuşturucu ticareti” iftirasının altından firari FETÖ’cülerin çıkması, akıllara CHP liderinin geçmiş rezaletlerini getirdi Kılıçdaroğlu daha önce TÜRKEN Vakfı’ndan SADAT’a, kamu kurumlarının iş yavaşlatmasından 128 milyar dolar yalanına kadar FETÖ’cülere ait yalanları tekrarlamıştı.

FETÖ yazıyor Kemal okuyor

Geçmişte avukatı, danışmanı, başdanışmanı, akıl hocası, milletvekili ve genel başkan yardımcısı FETÖ’den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu’nun tekrar ettiği yalanlardan bazıları şöyle:

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kayıp 8 saat yüzünden üzerine FETÖ gölgesi düşen ABD ziyaretinin ardından gündeme taşıdığı uyuşturucu iftirasının arkasından FETÖ’nün üst düzey militanları çıktı. Emre Uslu, Said Sefa, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Metin Yıkar gibi firafi FETÖ’cülerin örgütün internetten yayın yapan kanallarında “Türkiye’nin uyuşturucu ticaretine aracılık yaptığı” kara propagandasını gündeme taşımak için gayret gösterdikleri belirlendi.

Daha önce MEB, TÜİK ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne baskın düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dost ve müttefik ülkelere eğitim desteği vermek için kurulduğu halde yıllardır FETÖ’nün ve kökü dışarıda karanlık odakların saldırdığı askeri danışmanlık şirketi SADAT’ı hedef alarak şehir eşkiyası gibi güpegündüz basmaya çalıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu size son çağrımdır” diyerek 18 Ekim’i işaret edip bürokratları iş bırakmaları için tehdit ederken, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in devlet içine sızmış elemanlarına ‘işleyişi durdurun,’ talimatını hatırlattı.

ABD’de Türkiye’nin çıkarlarını savunup yüzlerce öğrencinin barınması için faaliyet yürüten TÜRKEN Vakfı’nın yurt inşası ile burs işlemleri için gerçekleştirilen olağan para trafiğine yönelik FETÖ yalanlarını dillendiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ailesi ABD’ye kaçacak” şeklinde iftira kampanyasına alet oldu.

Ekonomistler, Kılıçdaroğlu ve avanelerinin Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü “128 milyar dolar buhar oldu” iftirasının, FETÖ’nün 17-25 Aralık’ta sahneye koyduğu “100 milyar dolarlık yolsuzluk var” tiyatrosunun devamı olduğunu belirtti.

Devleti yıpratmak istiyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Altay Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Başkanı Hasan Kapar, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika gezisinde kendisine kurgu bir dosya verildiğini tahmin ediyorum. Bunun üzerinden de yürüyeceğini düşünüyorum. İngiltere’de bunu pekiştirecektir. Uyuşturucu iftirasının da bu dosyanın içerikleri arasında yer aldığı muhakkak. Zaten bu iftiranın altyapısı Sedat Peker üzerinden hazırlanmıştı. Peker uzun süre bu uyuşturucu meselesini özellikle işledi. Daha sonra bu Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilerek seviyeyi yükseltilmiş oldular. Kılıçdaroğlu ve üst aklı bu tür iftiralarla devletin güzide kurumlarını yıpratmak ve iş göremez hale getirmek istiyor. Uygulamaya bakıldığında ise FETÖ’nün tattikleriyle birebir benzerlik arz ediyor. Buradan anlıyoruz ki kesinlikle FETÖ sufleyi veriyor, Kılıçdaroğlu iftiraları sahneliyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir tezgah

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, “İçişleri Bakanımızın söylediği ‘hamburger yerken kendisine söylene sufleler’ yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belli ki bu uluslararası bir tezgâh. Türkiye Cumhuriyetini narko-devlet durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Öncelikle kimyasal silah kullandığı iftirasını Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı vasıtasıyla ortaya attılar. Buna da CHP’den resmi yetkilerden Sezgin Tanrıkulu destek verdi. Peşinden de Türkiye Cumhuriyetini uluslararası divanlarda yargılatıp mahkum etmek için hazırlanan provokasyonlara kumpaslara hizmet etmek için uyuşturucu dosyasını açtılar. Bunlar atmış oldukları iftiralarla İçişleri Bakanlığımızı, Jandarma Genel Komutanlığımızı bunların şahsında Türk milletini ve Türk devletini uluslararası suç devleti olarak suç örgütü olarak nitelendirmek istemektedirler. Fetullahçı firari teröristler olan Said Safa, Cevheri Güven, Emre Uslu gibi isimler bunlara destek verdiğine göre çok açıktır ki bu bir FETÖ ve gladyo operasyonudur. CHP’nin de maalesef buna hizmet ettiği görülmektedir. Bu karşılıksız kalmayacaktır. Türk devleti hukuk çerçevesinde Türk milleti de seçim sandıklarında bu iftiracılara bu Türk milletini ve devletini mahkum etmek isteyenlere, Türk pasaportunu geçersiz kılmak isteyenlere gerekli cevabı verecektir” dedi.