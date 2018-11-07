Süet eşyalardaki lekeler nasıl çıkar?

SU LEKELERİ

Lekeyi hafifçe ıslatmak için nemli bir fırça kullanın, ardından fazla suyu bir kağıt havluyla alın. Gece boyunca kurumasını bekleyin. Ürünü hızlı bir şekilde kurutmaya çalışmayın ve doğrudan güneş ışığında kurumasını önleyin çünkü renginde solmaya neden olabilir.

YAĞ LEKESİ

Yağı çekmesi için lekeli bölgeye mısır nişastası serpin. Gece boyunca bekletin ve sonra tozları sabahları fırçalayın. Lekeyi nemli bir fırça ile hafifçe nemlendirip fırçalayın.

ÇAMUR

Ürünü temizlemeden önce çamurun kurumasına izin verin. Kuruduktan sonra parçalara ayırmanız gerekir. Daha küçük kirlerden kurtulmak için fırçanızı kullanın.

BALMUMU VEYA SAKIZ

Balmumu veya sakızı sertleştirmek için eşyayı dondurucuya koyun. Daha sonra parçaları parçalara ayırın ve daha küçük parçacıkları fırçalayın.

KAN

Bir kağıt havlu veya pamuk topu üzerine biraz hidrojen peroksit dökün ve leke çıkıncaya kadar tampon yaparak silin.

MÜREKKEP

Hala ıslak ise mürekkebi biraz emmek için bir kağıt havlu ile baskı yapın. Ayrıca özel süet silginiz ile ovalamanız gerekebilir.