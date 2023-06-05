  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a destek

Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde

İşte cuntacı zihniyet! CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'askeri vesayet' övgüsü viral oldu

Mısır'dan o ülkeye anlaşma çağrısı

Milli vurucu İHA KARGU'nun hedefini tam isabetle vurduğu o an paylaşım rekoru kırdı!

Almanya'dan NATO'ya çağrı: MANTIS için somut adımlar! Bu sistemin benzerini Türkiye'nin geliştirildiği belli oldu

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi
Ekonomi Suddi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje
Ekonomi

Suddi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Yeniakit Publisher
2023-06-05 07:51:00 -
Suddi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, ülkedeki önemli inşaat projelerini Türk müteahhitlere verdi. Türk müteahhitler, Suudi Arabistan'da ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş üstlenmeyi hedefliyor.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, sektörün en büyük pazarı Rusya'daki taahhüt işleri, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yavaşladı.

Sektörün geçmiş yıllarda 11 milyar dolarlık proje üstlendiği Rusya'da bu rakam geçen yıl 2,3 milyar dolara ve bu yılın ilk 5 ayında da 626 milyon dolara kadar geriledi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde doğacak bu açığı, son dönemde ısınan siyasi ilişkilere paralel şekilde ve artan sektörel temaslar neticesinde Suudi Arabistan'ın kapatması bekleniyor.

Saudi Aramco firmasının ilgisi, savaşın etkileri üzerine yurt dışında yeni pazar ve proje arayışını hızlandıran Türk müteahhitlerin yüzünü güldürdü. Yıllık 50 milyar dolarlık proje portföyüne sahip söz konusu şirket, Türk müteahhitler için büyük bir iş potansiyeli taşıyor.

Suudi Arabistan, genel olarak taahhüt alanında olmak üzere yakın dönemde toplam 3 trilyon doları bulacak dev yatırım portföyüyle bölgede öne çıkarken, Türk müteahhitleri için ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli barındırıyor.

Bu kapsamda, TMB üyeleri, Saudi Aramco yetkilileriyle Ankara'da gerçekleştirilen "Suudi Arabistan'da İş Fırsatları" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe 80 civarında Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmasından temsilciler katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TMB Başkanı Erdal Eren, etkinlikteki konuşmasında, Saudi Aramco ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.

Eren, Saudi Aramco'nun hayata geçirmeyi planladığı projelerin Türk firmalarına tanıtılarak işbirliği imkanlarının araştırıldığını, temaslar neticesinde daha detaylı görüşmeler için yaz döneminde ülkeye yeni bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenmesi kararının alındığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde 6. ülke konumunda yer aldığına dikkati çeken Eren, iki ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve Suudi Arabistan'ın kalkınma programlarına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Planlama süreci devam ediyor

Saudi Aramco Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulkarim A. Al-Ghamdi de firmanın Suudi Arabistan'daki çalışmalarını ve mevcut iş fırsatlarını Türk müteahhitlik firmaları ile paylaşma imkanı sağladığı için TMB'ye teşekkür etti.

Al-Ghamdi, Türkiye'nin başarılı bir geçmişe sahip, birçok yetkin ve saygın müteahhitlik firmasına ev sahipliği yaptığını, Saudi Aramco'nun, hedeflerine ulaşmak için Türk müteahhitlik firmalarının uzmanlığından faydalanmayı amaçladığını söyledi.

Saudi Aramco'nun petrol, doğal gaz, petrokimya, enerji ve elektrik, altyapı ve konut projeleri gibi farklı alanları kapsayan proje portföyüne sahip olduğunu dile getiren Al-Ghamdi, "yakın dönemde başlatılması planlanan 100 milyar doların üstündeki projenin planlama sürecinin devam ettiğini" ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23