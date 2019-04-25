Sudanlılardan Mısır Büyükelçiliği önünde protesto
Sudanlılar Hartum’da bulunan Mısır Büyükelçiliği önünde Mısır’ın Sudan’ın iç işlerine müdahalesini protesto etti.25 Nisan 2019 Perşembe 21:43
Sudanlılar Hartum’da bulunan Mısır Büyükelçiliği önünde Mısır’ın Sudan’ın iç işlerine müdahalesini protesto etti.
Sudan’da sivil yönetime geçiş talebiyle eylemlerini sürdüren protestocular, Mısır’ın Sudan iç işlerine müdahalesini tepki gösterdi. Yüzlerce Sudanlı Hartum’da bulunan Mısır Büyükelçiliği önünde toplandı. Protestocular, Mısır’ın iç işlerine karışmasını istemediklerini belirterek, "Mısır ve Sisi müdahalesine hayır" "Mısır’ın desteğini istemiyoruz"yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular ayrıca Mısır makamlarını Sudan halkının iradesinin karşısında durmaları konusunda uyardı.
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