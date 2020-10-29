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Dünya Sudanlı sanatçı İslam karşıtı tavrı nedeniyle Fransa nişanını reddetti
Dünya

Sudanlı sanatçı İslam karşıtı tavrı nedeniyle Fransa nişanını reddetti

Sudanlı kadın ressam Kamala İbrahim İshak, Fransa’nın İslam karşıtı tavrı ve Peygamber Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler nedeniyle Fransa Sanat ve Edebiyat Nişanı'nı reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:52:00 -
Sudanlı sanatçı İslam karşıtı tavrı nedeniyle Fransa nişanını reddetti

Sudan resmi haber ajansı SUNA, ressam İshak’ın Fransa Sanat ve Edebiyat Nişanı'nı almayı reddettiğini yazdı.

Haberde, İshak’ın Fransa’nın İslam karşıtı tavrı ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler nedeniyle nişanı almak istemediğini Fransa’nın Hartum Büyükelçiliğine bildirdiği, elçiliğin durumun üzüntüyle karşılandığını belirttiği kaydedildi.

Fransa'nın "Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat nişanı, Fransa Kültür Bakanlığı himayesinde Fransa ve dünya çapında sanat ve edebiyatın gelişimine sundukları katkılarla fark yaratan kişilere veriliyor.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarla karşılanmıştı.

 

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