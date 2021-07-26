  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İkiyüzlü ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı!
Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı
Ülkede toplu kaçırma olayları eğitime ara verdirtti!
Düğünde facia! Ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Spor Sudanlı judocudan takdir toplayan hareket! Olimpiyatlardan çekildi
Spor

Sudanlı judocudan takdir toplayan hareket! Olimpiyatlardan çekildi

Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi ile karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 23:49:00 -
Sudanlı judocudan takdir toplayan hareket! Olimpiyatlardan çekildi

Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

The Times of Israel sitesinin Olimpiyat Oyunları'ndaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abdurrasul, Cezayirli judocu Fethi Nurin'in ardından İsrailli rakibiyle mücadele etmemek için 2020 Olimpiyat Oyunlarından ayrılan ikinci sporcu oldu.

Uluslararası Judo Federasyonu, olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nurin'in lisansını askıya almıştı.

Nurin, 22 Temmuz'da Cezayir basınına yaptığı açıklamada, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemiş ve "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay