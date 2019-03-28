Sudanlı gazeteci canlı yayında horlamaya başladı
Sudan'da bir canlı yayına katılan gazeteci Malik Talha'nın uyuya kalarak horladığı anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.28 Mart 2019 Perşembe 11:26
Sudan'da Ra'yü'l-Âm Gazetesi'nin yazıişleri müdürlüğü görevini yapan gazeteci Malik Talha, bir televizyon programına yorumcu olarak katıldı. Talha yayın esnasında uyuya kalması komik görüntülere yol açtı.
Spiker konuşurken horlamaya başladı
El- Hades kanalının canlı yayınında, kanalın spikeri konuşurken gözleri açık olan Malik Talha, spikerin konuşmasının sonuna doğru gözlerini kapattı. Spikerin konuşmasını bitirip sözü Talha'ya vermesinin ardından gazeteci Talha'nın horlama sesleri gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan spiker, Malik Talha'ya seslendi fakat Talha spikerin sesini duymadı ve horlamaya devam etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler insanlara ''Yorumcu olmak kolay bir şey değil'' yorumlarını yaptırdı.
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