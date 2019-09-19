Sudan’ın yaraları Türk Köylerinde sarılacak

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Türk Kızılay ve AFAD’ın da içinde yer aldığı ve 20’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu’nun oluşturduğu “İnsani Yardım Platformu”, tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan kardeş Sudan halkına yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti.

Sudan’da selden en çok etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde 1000 adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren platform üyesi kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında acil olarak Türkiye’den bir yardım uçağının kaldırılması için girişimler başlattı. Bu girişimler sonucu olarak içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik setlerinin bulunacağı ilk uçak yarın Ankara’dan Sudan’ın Başkenti Hartum’a hareket edecek.

“Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım” ortak sloganı ile yürütülecek kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan’ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde “Türk Köyleri” inşa edilecek. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti verilerek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlanacak. Kampanya sürecinde yerelden ya da ülkemizden temin edilen acil gıda ve temizlik malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yürütülen yardım kampanyasının tanıtım toplantısında söz alan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sudan’daki 16 eyalette 65 yaklaşık 350 bin kişiyi evsiz bırakan sel felaketinin hemen ardından ilk etapta 1000 aileye yardım eli uzattıklarını söyledi.