0553 313 94 23

Sudan’ın yaraları Türk Köylerinde sarılacak

Selin vurduğu kardeş ülkeye yardım... 20’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu’nun oluşturduğu “İnsani Yardım Platformu”, sel felaketinin yaşandığı kardeş Sudan halkına yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti. Felaketten etkilenen halkın yaraları, oluşturulacak "Türk Köyleri"nde sarılacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:13
Sudan’ın yaraları Türk Köylerinde sarılacak

 Haber Merkezi 

Türk Kızılay ve AFAD’ın da içinde yer aldığı ve 20’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu’nun oluşturduğu “İnsani Yardım Platformu”, tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan kardeş Sudan halkına yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti. 

Sudan’da selden en çok etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde 1000 adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren platform üyesi kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında acil olarak Türkiye’den bir yardım uçağının kaldırılması için girişimler başlattı. Bu girişimler sonucu olarak içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik setlerinin bulunacağı ilk uçak yarın Ankara’dan Sudan’ın Başkenti Hartum’a hareket edecek.

Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım” ortak sloganı ile yürütülecek kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan’ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde “Türk Köyleri” inşa edilecek. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti verilerek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlanacak. Kampanya sürecinde yerelden ya da ülkemizden temin edilen acil gıda ve temizlik malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yürütülen yardım kampanyasının tanıtım toplantısında söz alan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sudan’daki 16 eyalette 65 yaklaşık 350 bin kişiyi evsiz bırakan sel felaketinin hemen ardından ilk etapta 1000 aileye yardım eli uzattıklarını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:13
  1. Ankara
  2. Türk Kızılay
  3. AFAD
  4. Sivil Toplum Kuruluşu
  5. İnsani Yardım Platformu
  6. sel felaketi
  7. Sudan
  8. El Ceyli şehri
  9. acil yardım kolisi
  10. çadır
  11. battaniye
  12. ilaç
  13. tıbbi malzeme
  14. acil gıda paketleri
  15. temizlik setleri
  16. Sudan’ın Başkenti Hartum
  17. Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım
  18. Türk Köyleri
  19. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
  20. yardım kampanyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise ‘haritadan yer beğenin’ tehdidi! Bursa Barosu'ndan skandal açıklama
    1. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    2. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    3. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    4. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    5. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    6. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    7. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    8. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    9. Enez'de botları batan düzensiz..
    10. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    11. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    12. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    13. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    14. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    15. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    16. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    17. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    18. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    19. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    20. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    21. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    22. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    23. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    24. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    25. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    26. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    27. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    28. "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    29. Gaz şişkinlik için hangi doktora..
    30. Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!