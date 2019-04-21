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Sudan'ın devrik lideri Beşir hapishanede, tüm mallarına el kondu

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan:- "Beşir de dahil eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının hepsi hapishanede, mallarına da el koyulmuş durumda"- "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de o kadar çabuk yönetimi devrederiz. Ancak şu ana kadar ne siyasi güçler ne de Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri herhangi bir isim sundu"

21 Nisan 2019 Pazar 20:32
Sudan'ın devrik lideri Beşir hapishanede, tüm mallarına el kondu

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir de dahil olmak üzere rejimin önde gelen şahsiyetlerinin hepsinin hapishanede olduğunu bildirdi.

Devlet Televizyonu'nda yer alan konuşmasında Burhan, Beşir ile eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının tutuklanmasıyla ilgili soruya "Beşir de dahil eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının hepsi hapishanede, mallarına da el koyulmuş durumda." cevabını verdi.

Beşir'in ikametgah olarak kullandığı resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını kaydeden Burhan, tutuklu kişilerin yurt dışındaki hesaplarında bulunan paraların ülkeye geri iadesi konusunu da takip edeceklerini dile getirdi.

Ülkede siyasi tutuklu olmadığına işaret eden Burhan, Askeri Geçiş Konseyi olarak Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'ndaki üst düzey komutanları yapılan soruşturmaların ardından emekliye sevk ettiklerini, ancak bütün teşkilatın emekliye sevk edilmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

Konseyin, son gösterilerde ya da öncesinde suç işleyen herkesi sorgulayacağını belirten Burhan, bu konuda vatandaşlara polis merkezlerine ya da savcılığa müracaat etme çağrısı yaptı.

Adalet, dışişleri ve enformasyon bakanlıklarında değişim sürecinin başladığını kaydeden Burhan, olaylara yaklaşımı nedeniyle halkı en çok öfkelendiren bakanlıkların iletişim ve enformasyon bakanlığı olduğunu ve bu bakanlıklarda 6 müdürün görevden alındığını sözlerine ekledi.

- Sivil hükümetin kurulması

Ülkedeki siyasi güçlerin sivil hükümet konusunda uzlaşmaya varmasının yönetimin sivillere geçişini hızlandıracağını dile getiren Burhan, "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de yönetimi o kadar çabuk devrederiz. Ancak şu ana kadar ne siyasi güçler ne de Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri herhangi bir isim sundu." dedi.

Kurulacak hükümetin teknokrat hükümeti olmasını tercih ettiğini ifade eden Burhan, yolsuzluğun devlet kurumlarını kemirmiş olması nedeniyle devletin yeniden yapılanmasının uzun zaman alacağına dikkati çekti.

- Askeri Geçiş Konseyi'ne uluslararası destek

Konseyin uluslararası destek görmesi için ona destek veren bazı ülkelerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Burhan, "Rusya ve Suudi Arabistan, 'Afrika Birliği'nin, yönetimin 15 gün içinde sivillere teslim edilmesiyle ilgili kararından' en az zararla çıkmamız için çaba sarf ediyor. Suudi Arabistan'dan yakıt ve diğer zaruri ihtiyaçlar konusunda da destek sözü aldık. ABD ile de diyalog kurmaya çalışacağız ve bu amaçla bir heyet Washington'a gidecek." diye konuştu.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içerisinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:32
  1. askeri geçiş konseyi
  2. Ömer el- Beşir
  3. Sudan

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