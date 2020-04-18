Sudan’ın başkenti Hartum’da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı

Sudan’ın başkenti Hartum’da artan korona virüs vakaları nedeni ile 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 30 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirilirken, vakaların 27’si başkent Hartum’da, 2’si Beyaz Nil eyaletinde, 1’inin ise El Cezire eyaletinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, korona virüs vakalarının başkentte hızlı bir şekilde artması nedeni ile 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyururken, Beyaz Nil eyaletinde ilk defa aynı anda 2 vakanın tespit edildiğini ifade etti.

Sudan’da toplam korona virüs vakası 66’ya, hayatını kaybedenler ise 10’a ulaştı.