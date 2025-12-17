Sudan'ın askeri lideri, Trump'la görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

Nisan 2023'ten bu yana Sudan, ülkenin kuzeyini ve doğusunu kontrol eden ordu ile batıda ve güneyin belirli bölgelerinde hakim olan HDK'yı karşı karşıya getiren bir savaşın pençesinde.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Sudan'ın askeri lideri General Abdulfettah Burhan'ın ülkesini bölen çatışmayı çözmek için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakanlık, ordu komutanının geçtiğimiz günlerde Washington ziyareti sırasında Trump'a Sudan barış planını sunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetlisi olarak Riyad'ı ziyaret etmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Sudan'dan yapılan açıklamaya göre Burhan, Trump'ın “Suudi Arabistan Krallığı'nın da katılımıyla ülkede barışın sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf etme kararlılığını” övdü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD temsilcisi Massad Boulos'a atıfta bulunulan açıklamada, “Sudan'ın bu tartışmasız asil hedefe ulaşmak için Başkan Trump, Dışişleri Bakanı ve Sudan'daki barış elçisiyle birlikte çalışma konusundaki istekliliğini teyit etti” ifadeleri yer aldı.

ABD, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden arabulucuların yürüttüğü uluslararası barış çabaları Burhan'ın Boulos'un önerdiği son çerçeveyi reddetmesinden bu yana durmuş durumda.

BAE tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri, (HDK) uluslararası ateşkes planını desteklediğini ancak özellikle Kordofan'ın güney bölgesinde ağır çatışmaların devam ettiğini söylüyor.

Şu an için ne ABD öncülüğündeki arabulucular ne de Birleşmiş Milletler öncülüğündeki paralel bir çaba kapsamında görüşmeler için yeni bir tarih açıklanmış değil.

Nisan 2023'ten bu yana Sudan, ülkenin kuzeyini ve doğusunu kontrol eden ordu ile batıda ve güneyin belirli bölgelerinde hakim olan HDK'yı karşı karşıya getiren bir savaşın pençesinde.

Çatışmalar on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden olmasına ve BM'nin deyimiyle “dünyanın en kötü insani krizinin” tetiklenmesine neden oldu.

