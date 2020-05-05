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Sudan’dan getirilen Covid-19’lu vatandaş hastaneye yerleştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Sudan’ın getirilen Covid-19’lu Türk vatandaşı tedavi işlemleri için hastaneye yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 22:29:38 -
Sudan’dan getirilen Covid-19’lu vatandaş hastaneye yerleştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Sudan’ın getirilen Covid-19’lu Türk vatandaşı tedavi işlemleri için hastaneye yerleştirildi.


Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Sudan’da bulunan bir Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, başkent Hartum’da Alsaaha Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı 56 yaşındaki Muhammed Hanifi Aydın’ı, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul’a getirdi.


Saat 20.15’de Atatürk Havalimanı’na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü ambulanstaki sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak uçaktan ambulansa nakledilen Aydın daha sonra tedavisinin devam edeceği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başı Büyük Yerleşkesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerleştirildi.

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