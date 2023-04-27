  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sudan’dan bin 500 kişi tahliye edildi!
Gündem

Sudan’dan bin 500 kişi tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 14:53:00 -
Sudan’dan bin 500 kişi tahliye edildi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilerek, Mısır üzerinden Türkiye'ye gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 1383’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

Sudan’daki tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, "Tüm vatandaşlarımızı Antalya'dan sevgi ile selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız Kahire'ye varın, oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah. Vatandaşlarımız ile iyi ilgilenin. Dört gözle bekliyoruz" dedi.

Erdoğan dün görüşmüştü! Sudan'da ateşkes sağlandı
Erdoğan dün görüşmüştü! Sudan'da ateşkes sağlandı

Gündem

Erdoğan dün görüşmüştü! Sudan'da ateşkes sağlandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Gündem

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Gündem

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

{relation id:1752600 slug:'erdogan-dun-gorusmustu-sudanda-ateskes-saglandi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23