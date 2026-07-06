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Dünya Sudan'daki kolera salgınında 30 kişi öldü
Dünya

Sudan'daki kolera salgınında 30 kişi öldü

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Sudan'daki kolera salgınında 30 kişi öldü

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde etkisini artıran kolera salgınında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgedeki sağlık koşullarının ağırlaştığına dikkat çekilen açıklamada, insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine acil müdahale çağrısı yapıldı. Salgının kontrol altına alınabilmesi için ilaç, serum ve temel tıbbi malzeme desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Sudan Sağlık Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde kolera nedeniyle 127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 911 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Açıklamada, insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine ilaç, serum ve tıbbi malzeme desteği sağlanması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini, 911 kolera vakasının kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

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