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Dünya Sudan'da valiye evinin önünde suikast!
Dünya

Sudan'da valiye evinin önünde suikast!

Sudan’ın Batı Darfur eyaleti Valisi Muhammed Abdullah ed-Duma, evine düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:53:00 -
Sudan'da valiye evinin önünde suikast!

Sudan'da Batı Darfur hükümetinden yapılan açıklamada, Vali Duma’nın evine dün akşam saatlerinde bir grubun ağır silahlarla saldırdığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, 16 Ocak'ta iki kabile mensupları arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 159 kişinin öldüğünü, 202 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bölgedeki kabileler arasında, "hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı" gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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