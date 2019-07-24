Sudan'da sular durulmuyor! Yeni darbe girişimi
Sudan'da, Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib ve eski iktidar partisinden isimler eşliğinde düzenlenen darbe girişimi engellendi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:08
Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.
Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.
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