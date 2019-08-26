0553 313 94 23

Sudan’da sel felaketi: 62 ölü

Sudan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:28
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü

Sudan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Sudan’da Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, en az 3 bin 636 hayvanın telef olduğunu ve 150 kamu kurumunun da hasar gördüğünü belirtti. Sel felaketinin en çok zarar verdiği bölge Beyaz Nil eyaleti olurken, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.


Birleşmiş Milletler raporuna göre, ülkede sel nedeniyle 37 bin ev hasar gördü. Şiddetli yağışların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da iş dünyası güveni yaklaşık 7 yılın en düşüğünde
    1. Almanya'da iş dünyası güveni yaklaşık..
    2. Öğrenciyken İspanya’da staj,..
    3. Hem hafif hem lezzetli: Taze incir..
    4. Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz..
    5. (Özel) Ormanlar seyyar kamera ile..
    6. Gece kartalları Düzce halkına güven..
    7. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    8. Yumurta hangi ayda yedirilmeli? Bebek..
    9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    10. Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza:..
    11. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    12. Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu
    13. Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı,..
    14. 11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    16. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    17. Minibüsten düşen kadının ölümü sonrası..
    18. Baba adayları da gebelik sendromu..
    19. Binlerce kişi Börülce Festivaline akın..
    20. G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi
    21. Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya..
    22. Brezilya'da Adalet Bakanına destek..
    23. Çinli Baidu akıllı hoparlör..
    24. Jandarmadan motosiklet uygulaması
    25. Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor
    26. Hafta sonu tatilini çöp toplayarak..
    27. Hisarcık’ta düğünlerde toprak..
    28. "Eskigediz, 5 aydır neden..
    29. Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
    30. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!