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Gündem Sudan’da kriz! Türkiye’den son dakika darbe açıklaması
Gündem

Sudan’da kriz! Türkiye’den son dakika darbe açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sudan’daki darbeye ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 14:22:00 - 2021-10-25 14:33:03
Sudan’da kriz! Türkiye’den son dakika darbe açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sudan’daki darbeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "Sudan’da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz." ifadesi yer aldı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da bugün sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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