  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:52:53 -
Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bin 242'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 6 bin 242'ye ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 372 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 59 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka evde kalması, sosyal mesafe, el temizliği ve uyarılara dikkat etmesi çağrısında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı