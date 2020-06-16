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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vakası 7 bin 435'e yükseldi

Son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:10:01 -
Sudan'da Kovid-19 vakası 7 bin 435'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 7 bin 435'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 215 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle vaka sayısının 7 bin 435'e yükseldiği, 468 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 720 kişi iyileşti.

Açıklamada, vakaların yüzde 70'ten fazlasının başkent Hartum'da görüldüğü kaydedildi.

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