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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 984'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:06:48 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 984'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 8 bin 984'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 95 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 556'ya, vaka sayısının da 8 bin 984'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 3 bin 806 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde vaka sayısı 347 bini aşarken, yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetti, 167 binden fazla kişi iyileşti.

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