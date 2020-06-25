Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 984'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 8 bin 984'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 95 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 556'ya, vaka sayısının da 8 bin 984'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 3 bin 806 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde vaka sayısı 347 bini aşarken, yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetti, 167 binden fazla kişi iyileşti.

