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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:51:34 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka saysının da 9 bin 997'ye ulaştığı, 5 bin 34 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.



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