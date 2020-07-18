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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:31:49 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 235 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybının 680'e, vaka sayısının da 10 bin 762'ye yükseldiği, 5 bin 668 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Afrika genelinde vaka sayısı 700 bine yaklaşırken, 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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