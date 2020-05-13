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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:34:37 -
Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 oldu

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 80'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1661'e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 80 kişinin yaşamını yitirdiği, 173 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Sudan, bu rakamlarla Doğu Afrika'da salgının en fazla yayıldığı ülke oldu.

Afrika kıtasında toplam 69 bin 578 vaka görülürken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 400'ü aştı.





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