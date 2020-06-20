  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi

Son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 03:42:34 -
Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 506'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 506'ya yükseldiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 316'ya ulaştı,   3 bin 86 hasta iyileşti.

Salgın önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede son olarak 2 aydır uygulanan cami ve kiliselerde toplu ibadet yasağı kaldırılmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı