  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sudan'da kaçırılan Türk vatandaşları hakkında sevindiren gelişme
Gündem

Sudan'da kaçırılan Türk vatandaşları hakkında sevindiren gelişme

Sudan'da geçtiğimiz gün kaçırılan iki Türk vatandaşı düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 22:56:00 - 2021-12-09 23:16:20
Sudan'da kaçırılan Türk vatandaşları hakkında sevindiren gelişme

Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı, Sudan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faşir kentinde çalıştıkları elektrik santralinden evlerine gittikleri sırada kaçırılan mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nun Sudan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını belirtti.

Neziroğlu, şunları kaydetti:

"İki gündür ilgili kurumlarla yoğun irtibat halindeydik. Gösterdikleri yoğun çaba ve iş birliği için Sudanlı yetkililere teşekkür ediyorum. Biraz önce vatandaşlarımızla telefonda görüştüm. Sağlık durumları ve moralleri gayet iyi. Faşir kentine 180 kilometre uzaklıktaki Kabkabiye bölgesindeki bir askeri tesiste misafir ediliyorlar. Yarın sabah helikopterle Faşir kentine oradan da başkent Hartum'a getirilecekler."

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı
Siyaset

İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday gösterileceğine dair iddialara yanıt verdi...
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt kadrosu! Fenerbahçe Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler
Spor

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt kadrosu! Fenerbahçe Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. 5 puana sahip olan FB, UEFA Avrup..
Sevilay Yılman kripto para alanlara seslendi: Kafayı sıyırmışsınız
Ekonomi

Sevilay Yılman kripto para alanlara seslendi: Kafayı sıyırmışsınız

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kripto paralar ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Yılman, kripto paralarla ilgili 'Bir nevi kumarhane'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay