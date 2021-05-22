  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'dan Türk turistlere BioNTech şartı
La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
Hindistan hükümetinden 'varyant' talimatı
Sudan'da istifa
Dünya Sudan'da istifa
Dünya

Sudan'da istifa

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam sebebi ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:48:00 -
Sudan'da istifa

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini bilirdi.

Said, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyindeki sivil yapının ülkedeki sivil kurumların zayıflamasına neden olan ilk suçlu olarak görüldüğünü söyledi.

Said, bu zayıflamanın devletin tüm eklemlerine uzandığını ve güven ortamından yoksunluğa, yasa çıkaramama ve güvenliği sağlayan askeri güçlerin kontrol edilememesine götürdüğünü ileri sürdü.

Konseydeki sivillerin görüşlerinin dikkate alınmamaya başladığına dikkat çeken Said, Egemenlik Konseyi içinde Anayasal yetkilerin aşıldığını ve bunu görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Egemenlik Konseyindeki sivil yapı, karar almaya katılmayan yalnızca uygulama aygıtı durumuna dönüştü." diyen Said, nizami güçlerin ve askeriyenin birleştirilmesi ve silah kullanan yapıların yasallaştırılması şeklinde olmak üzere yeniden yapılanma talebinde bulundu.

Said, hükümetin Sudan halkının sıkıntılarını azaltma konusunda başarısız olduğunu belirterek, "Katılmaya aciz olduğum için değil ancak halkımızın daha fazla zillete düşmesine katılmayı reddettiğim için Egemenlik Konseyine istifamı sundum." dedi.

Sudan'da 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için 12 Mayıs'ta başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Olayların ardından Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a..
Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, başkent Ankara'da ofis açtı. Tepki çeken çıkışların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği..
Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı
Gündem

Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları, "20 dolar verilmediği için aşılar gelmiyor" palavrası sıkan "dua..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay