Sudan'da iktidar ortakları arasında "İsrail ile normalleşme" çatlağı

HARTUM (AA) - Sudan’da Egemenlik Konseyi Üyesi Sıddık Tavır, İsrail ile normalleşmenin, iktidar ortaklarının uzlaşısıyla değil, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk tarafından bireysel olarak alınan bir karar olduğunu söyledi.



Tavır, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, "Egemenlik Konseyi ile kabinenin normalleşme kararına ilişkin anlaştığına dair açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Normalleşme resmi kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmedi, Burhan ve Hamduk’un bireysel olarak aldığı bir karar." ifadesini kullandı.



Tavır, kararla ilgili iktidar ortakları arasında fikir ayrılıkları bulunduğunu belirtti.



Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.

Egemenlik Konseyi Üyesi Sıddık Tavır’ın da mensubu olduğu iktidar ortaklarından Arap Sosyalist Baas Partisi İsrail ile normalleşmeye tamamen karşı çıkıyordu.



Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini, konunun parlamentonun onayına bağlı olduğunu kaydetmişti.

- İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödeme yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için teşekkür edilmişti.

