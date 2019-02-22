Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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