Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
22 Şubat 2019 Cuma 23:25
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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Dikkat,Reis kiminle is tutuyorsa o devlettte kriz cikariyorlar.Pakistan,Misir,iran,sudan,katar,venezuela gibi ülkelere saldiriyorlar.Bizdeki bazi zavallilar bunu anlayamiyorlar,biberde patlican,dolar Euro,meseleyi hala kavrayamadilar.
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