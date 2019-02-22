0553 313 94 23

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

22 Şubat 2019 Cuma 23:25
Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:25
  1. Sudan

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 41 dk önce
    Dikkat,Reis kiminle is tutuyorsa o devlettte kriz cikariyorlar.Pakistan,Misir,iran,sudan,katar,venezuela gibi ülkelere saldiriyorlar.Bizdeki bazi zavallilar bunu anlayamiyorlar,biberde patlican,dolar Euro,meseleyi hala kavrayamadilar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Japonya'dan UNRWA'ya bağış
  1. Japonya'dan UNRWA'ya bağış
  2. Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu..
  3. Beklenen kar geldi
  4. "Mobil uygulamalar hassas bilgileri..
  5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
  6. ABD'den bazı KDC'li yetkililere..
  7. Maduro tarafından düzenlenen konser..
  8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
  9. Bodrumluların 'tanzim' isteğine..
  10. Orhan Kemal kimdir? Eserleri nelerdir?
  11. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı
  12. Polis otosunda tecavüz davasında karar!
  13. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
  14. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019
  15. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:..
  16. Maçın ardından
  17. İstanbul'da felaket: 1 ölü!
  18. İranlı dilbilimci Yedullah Semere..
  19. FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman..
  20. Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka..
  21. KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta..
  22. Soylu 'İlk kez söylüyorum' dedi ve..
  23. İBB Beyaz masa hizmeti nedir?
  24. "Milli görüş belediyecilikte efsane..
  25. Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci..
  26. Maçın ardından
  27. Bolu'da iki aile arasındaki silahlı..
  28. Tandırdan çıkan kıvılcım depoyu yaktı
  29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de
  30. "Bir polisi tacizci yapmak hangi..
Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

Günün Karikatürü

23 Şubat 2019
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...
Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...