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Aktüel

Sudan’da hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 05:13:41 -
Sudan’da hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti

HARTUM (AA) - Sudan’ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sudan polisi, mahkumların serbest bırakılmaları talebiyle başlattıkları eylemin isyana dönüştüğünü, cezaevi iç duvarını yıkıp, kapıları kırarak toplu firar girişiminde bulunulması üzerine müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Polis, müdahale sonucu 1 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.

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