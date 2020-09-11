Sudan'da geçici hükümetin reformlarını protestolar sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan'da geçici hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" vaadiyle çıkardığı ancak "İslam dininin temel esaslarına zarar verdiği" için eleştirilen yeni yasalar ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler 8'inci haftasına girdi.



İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum’un farklı noktalarında 8'inci kez toplanan gruplar, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçici hükümetin reformlarını ve hükümeti kınayan sloganlar attı.



Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz’da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar, artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan’da bir kişiyi "kafir olmakla itham edene" 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Özellikle dini konulardaki yasa değişikliklerine tepki gösteren Sudanlılar, 8 haftadır cuma günleri reform karşıtı gösteriler düzenliyor.

Protestocular, devrim sonrası göreve gelen Hamduk hükümetini başarısız olduğu gerekçesiyle sert şekilde eleştiriyor ve değişmesini talep ediyor.



Sudan hükümeti, yasal değişikliklerle özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının hedeflendiğini açıklarken, eylemciler reformlarla İslam dini ve geleneklerinin hedef alındığını savunuyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığını protesto amacıyla başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümetle yönetime el koyan askerler, 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.



