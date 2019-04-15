Sudan'da flaş gelişme! Ordu harekete geçti Sudan'da ordu, hükümet yetkililerinin bulunduğu bina önündeki göstericileri dağıtmaya başladı.

Sudan'da ordu, Genelkurmay karargahı önündeki göstericileri dağıtmaya başladı. Ayrıntılar geliyor...

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