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Sudan’da eski iktidar partisi UKP’nin tutuklu lideri Harun hapishanede Kovid-19’a yakalandı

2020-04-29 19:17:22 -
Sudan’da eski iktidar partisi UKP’nin tutuklu lideri Harun hapishanede Kovid-19’a yakalandı

HARTUM (AA) - Sudan’da eski iktidar partisi Ulusal Kongre, (UKP) eski genel başkanlarından Ahmed Harun’un cezaevinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Kuber Hapishanesi'nde tutulan UKP eski genel başkanlarından Ahmed Harun'a yapılan kontroller sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Salgın kendisine hapishanede bulaştı. Bu tehlikeli bir gelişme. Harun ve diğer tutuklu parti mensuplarının başlarına geleceklerden Egemenlik Konseyi Başkanı, Başbakan ve Başsavcılık tam olarak sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Harun’un kızı Alya Necla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevi doktorlarının babasına yapılan 3. muayenede Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kendisine telefonla bildirdiklerini söyledi.

Hükümetten siyasi tutukluları zorunlu ev hapsine alma çağrısında bulunan Necla, "Kuber Hapishanesi’ndeki tutukluların salgını birbirlerine bulaştırma riski var. 2 ay önce de ailelerinin ziyaret etmeleri yasaklandı." diye konuştu.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 375 Kovid-19 vakası götürüldü. Salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken 32 kişi iyileşti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarı, 11 Nisan 2019’daki darbeyle sona ermişti. Beşir’in lideri olduğu UKP kadrosundan 23, asker ve sivillerden de 32 kişi, dönemin Askeri Geçiş Konseyi’ni devirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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