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Aktüel Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı
Aktüel

Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:55:40 -
Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

HARTUM (AA) - Ekonomik krizden kurtulmak için çabalayan Sudan’da hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşından itibaren elektrikte tüm tüketici grupları için yüzde 433 zam yapıldı.

Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.

3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.

500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

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